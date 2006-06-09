Предъявите ваш билетик!

С 10 июня транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси совместно с контрольной службой <Минсктранса> проводят акцию <Билет у пассажира>. Ее цель - проверка проездных документов в маршрутках.При отсутствии билетов контролеры оштрафуют пассажира на сумму в 0,5 базовой величины, а транспортные инспекторы составят акт на водителей, допустивших это грубое нарушение. В этом случае сумма штрафа четыре базовых величины.



В микроавтобусах появились памятки для пассажиров. В них указаны номера телефонов транспортной инспекции, налоговой инспекции, ГАИ, по которым минчане и гости столицы могут обращаться, если есть претензии к водителю или предприятию-перевозчику.