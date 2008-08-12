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Предстоящей ночью над Беларусью прольется звездный дождь

12 августа 2008 07:49
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На безоблачном небе можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час.

Самый значимый и зрелищный метеорный поток года Персеиды достигнет своего пика. Отметим, этот звездный дождь ежегодно "проливается" на Землю с конца июля до конца августа. При хорошей погоде наблюдать вспышки сгорающих метеоритов можно даже невооруженным глазом.

Эти ливни не представляют никакой опасности для жизни людей. Большинство метеоров сгорает, не долетая до Земли, и лишь самые крупные могут пройти через слои атмосферы и упасть на Землю маленькими камушками. Новый сезон космических дождей откроется для белорусов в октябре.

# общество

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