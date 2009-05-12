Предстоящее лето будет теплее нормы

Предстоящее лето будет на 0,5-1 градус теплее средних многолетних значений. Такие предварительные оптимистичные прогнозы делают синоптики Республиканского гидрометеоцентра. Для Минска норма составляет +15… +19 градусов (по итогам трех месяцев, включая дневную и ночную температуру).

Однако в ближайшие дни погода нас радовать не будет. Редкий год в мае обходится без заморозков, отметила главный синоптик Республиканского гидрометеоцентра Ольга Федотова. Под влиянием циклона, который кружит над центром европейской части России, ухудшается погода и в Беларуси. Во вторник днем температура воздуха не превысит +13 °C. Временами будет идти дождь, пишет агентство Минск-Новости



В среду, 13 мая, усилится северо-западный ветер, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2… +4 °C, днем +7… +9 °C. Временами дождь, днем возможна гроза. Примерно такая же погода сохранится и 14 мая, разве что температура воздуха повысится на градус-другой.

Во второй половине недели атмосферное давление начнет расти. При прояснениях в окрестностях города ночью на почве возможны заморозки до 0… - 3 °C.

К выходным вероятность осадков уменьшится. Станет теплее. Днем в субботу +10… +17 °C, в воскресенье до +13… +18 °C.