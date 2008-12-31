Предстоящая ночь в Беларуси будет морозной

Приход года Быка ознаменуется сменой воздушных масс на территорию нашей страны: вслед за холодным фронтом устремятся воздушные массы арктического происхождения. А потому в первый день января в течение суток будет от двух до 9-ти ниже ноля. Завтра во многих районах пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель и 4-6 мороза в Минске. В следующие дни температура будет понижаться, особенно в ночь на 4 января, когда столбик термометра опуститься до минус 18-20 градусов. Отметим, что за период потепления, с 1989 по 2007 год, новогоднюю ночь без снега минчане встречали четыре раза.