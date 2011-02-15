Предстоящая ночь будет самой холодной за последние пять лет в Беларуси

Электрические и тепловые сети работают стабильно. Серьезных сбоев нет и в системе ЖКХ. Специалисты готовы оперативно реагировать на изменения погоды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В некоторых школах Беларуси из-за сильных морозов могут отменить занятия. Как заявили в Министерстве образования, такое решение принимают местные органы власти, если температура воздуха опустится ниже 25 градусов.
Пока ни одна школа в республике не закрыта. В сельской местности выделено 600 автобусов, которые возят учеников на занятия.