Предстоящая ночь будет самой холодной за последние пять лет в Беларуси

До конца недели в Беларуси сохранятся большие минусы. И грядущая ночь будет самой холодной не только за эту зиму, но и за последние пять лет. Синоптики передали предупреждение во все регионы страны.

Электрические и тепловые сети работают стабильно. Серьезных сбоев нет и в системе ЖКХ. Специалисты готовы оперативно реагировать на изменения погоды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В некоторых школах Беларуси из-за сильных морозов могут отменить занятия. Как заявили в Министерстве образования, такое решение принимают местные органы власти, если температура воздуха опустится ниже 25 градусов.

Пока ни одна школа в республике не закрыта. В сельской местности выделено 600 автобусов, которые возят учеников на занятия.