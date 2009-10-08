Предстоящая неделя обещает быть холодной

В ближайшие сутки атлантический циклон переместится с северных районов Беларуси на восток, и на территорию нашей страны вновь устремятся холодные воздушные массы.

Ночью 9 октября на большей части территории, а днем по северной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. Кое-где усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 градусов тепла на северо-западе до 13 градусов тепла на юго-востоке. А в северо-западных районах Беларуси на почве местами возможны слабые заморозки до -2 градусов. Днем в пятницу столбик термометра не поднимется выше 7-13 градусов тепла, лишь в Гомельской области воздух прогреется до 16 градусов.

В предстоящие выходные погода обещает быть неустойчивой. В субботу, 10 октября, осадков не ожидается. Ночью будет особенно холодно: на большей части территории страны ожидаются заморозки от нуля до -3 градусов. Лишь в отдельных районах ночная температура будет со знаком плюс - от 1 до 6 градусов. В утренние часы кое-где сгустится туман. Днем прогнозируется 6-13 градусов тепла.

В воскресенье, 11 октября, под влиянием атмосферных фронтов и влажного воздуха, поступающего с Атлантики, во многих районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 1-8 градусов тепла, на северо-востоке местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3 градусов. Воскресным днем температура составит 4-11 градусов тепла, по югу республики - не ниже 13 градусов.

На следующей неделе Беларусь в основном будет находиться в тыловой части циклона, располагающегося над центральными районами европейской части России. Северо-западные ветры принесут в нашу страну холодные воздушные массы с севера Европы. В понедельник, 12 октября, пройдут дожди, а ближе к середине недели они будут чередоваться с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит от нуля до 5 градусов, местами - до 1-3 градусов ниже нуля. Днем будет 4-10 градусов тепла, а в середине недели температура не превысит 5 градусов, сообщает БЕЛТА.