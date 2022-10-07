Представлены работы обычных женщин. В Минске открылась удивительная выставка «Её рук дело»

В Минске впервые проходит форум «Культура столицы – 2022», приуроченный ко Дню работников культуры. В нем принимают участие около 500 человек, среди них руководители, педагогические работники и молодые специалисты учреждений культуры, которые находятся в ведомственной подчиненности управления культуры Мингорисполкома, а также работники Белорусского государственного цирка, музейных учреждений столицы, театрально-зрелищных организаций, библиотек и детских школ искусств. Торжественное открытие состоялось 4 октября в Детской музыкальной школе искусств № 1 имени Л. П. Александровской. А уже 7 октября в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя пройдет торжественное собрание, приуроченное ко Дню работников культуры. Лучшим работникам и организациям культуры Минска вручат почетные награды.

На днях в «Столице» открылась удивительная выставка «Ее рук дело». Чем она уникальна и почему ее стоит посетить? Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Ольгой Шпилевской, председателем Белорусского союза женщин. Чем занимается Белорусский союз женщин? Юрий Царев, ведущий:

Чем занимается Белорусский союз женщин? Какие цели? Кто участвует в работе?

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Хорошо, когда такие вопросы задают мужчины. Потому что только, наверное, мужчины не в курсе, чем занимается Белорусский союз женщин. Когда я начинаю рассказывать о том, чем занимается Белорусский союз женщин, мужчины спрашивают, когда будет создан Белорусский союз мужчин. 30 лет существует Белорусский союз женщин. Это очень большое количество проектов самых разнообразных. Это женщины, которые заняты во всех сферах, которые могут только быть. Это женское сообщество, которое друг другу помогает, в том числе и в решении каких-то вопросов, в карьерном росте. Женщины – это великая сила. Главное, чтобы она была направлена на созидание. Белорусский союз женщин – это про союз тех женщин, которые готовы сегодня отдавать. Юрий Царев:

И выставка – это как раз таки одно из таких проявлений. В чем уникальность выставки? Ольга Шпилевская:

Это небольшая часть проекта. Когда мы отмечали День народного единства 17 сентября, мы с женщинами думали, что мы можем такое провести, чтобы оно отличалось от всего, что проводится в стране. В стране проводилось всего очень много и проводится ко Дню народного единства, к нашему молодому празднику. Решили организовать выставку. Но решили, что у этой выставки должна быть история. И история эта будет длиться на протяжении года. Работы представлены обычными женщинами. Это женщины, которые чаще всего не имеют специального художественного образования. Это не является их основной профессией или основной работой. Вчера у нас открылась выставка женщины из Могилева. Эта женщина акушер-гинеколог с 38-летним стажем Светлана Плешкова, которая представила свои работы. Каждая из этих героинь оставляет одну свою работу в дар к 17 сентября 2023 года, к следующему Дню народного единства. Проведем благотворительный аукцион. Они будут проданы. Наши героини, которых порядка 20 соберется за год, сами определят, на какое доброе дело они направят эти деньги. Для чего союзы и нужны, для того, чтобы нужных людей собрать в нужном месте, получить нужный результат во благо страны, в которой мы живем.

Ольга Войтенкова, ведущая:

Эти люди, чьи работы представлены, это добровольцы или вы сами их находили? Чьи работы представлены на выставке? Ольга Шпилевская:

Наши женщины скромные, чаще всего мы это делаем для себя, для души. Не на продажу, не для выставок. Но для этого у нас существует Белорусский союз женщин, его подразделения работают в каждой области, в каждом районе. Наша задача – таких женщин замечать и давать им возможность выйти на более высокий уровень. Если есть желающие по звонку – пожалуйста, мы ни для кого не закрываем двери, но чаще всего мы находим таких героинь сами. Юрий Царев:

Думаю, что белорусские женщины смотрят нашу программу и как раз могут убедиться, что такая возможность есть. Себя реализовать, предложить свои работы. Я знаю, что у нас много уникальных работ делают наши белорусские женщины. Работы есть, выставка есть. Что предшествовало ее открытию? Кто автор этой идеи?

Ольга Шпилевская:

Толчком для того, чтобы «Столица» стала местом, где будут выставляться наши работы, стал глава государства. Когда я смотрела на его визит в «Столицу», когда он проходил по этому атриуму и сказал, что здесь должны выставляться и художники, это должна быть открытая и доступная для всех площадка. То есть мы это делали для людей, тогда и родилась идея. Ольга Войтенкова:

Работы, представленные на выставке, гости могут приобрести, тем самым поддержать талантливых авторов. Правильно? Ольга Шпилевская:

Безусловно. Если у женщин есть желание оставить свои контакты, мы способствуем тому, чтобы эти работы приобретали своего покупателя помимо тех работ, которые нам оставляют. Здесь все возможно.