Представители ОДКБ высоко оценили подготовку военнослужащих 103-й мобильной бригады

На полигоне под Витебском белорусский спецназ демонстрировал беспарашютное десантирование, а также работу водолазных подразделений.

Показательные тренировки не отличить от реальных боевых действий. Впрочем, такие «разминки» для этих спецназовцев – обычные будни. Тактическая стрельба – еще не все.

В арсенале и экзотические элементы – беспарашютное десантирование разведвзвода.

Используют альпинистское снаряжение. Для некоторых подразделений это основной вид выхода в район проведения операций. Но не единственный.

Водолазов обучают с учетом особенностей белорусских водоемов, где видимость ограничена.

Но вердикт членов постоянного комитета ОДКБ – белорусским бойцам по плечу любая задача и за пределами республики.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Действительно на очень высоком уровне организована боевая учеба для военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь. Я удовлетворен тем, что эта бригада входит в коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ. Убедились, что эта бригада может в любом случае выполнить любую задачу, которая будет поставлена Советом коллективной безопасности.

Высоко оценили не только действия военнослужащих, но и техническую оснащенность бригады, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Представители ОДКБ могли познакомиться с образцами вооружения белорусской армии и даже лично опробовать оружие.

Пистолет бесшумной стрельбы – наиболее эффективное средство для ведения боя на коротких дистанциях.

Молодые парни показывали «сверхспособности». Испытания на право награждения нагрудным знаком «Доблесть и мастерство» схожи с экзаменом на краповый берет. Только здесь каждый сам за себя.

На огневом рубеже – стрельба из пистолета, автомата, пулемета, снайперской винтовки.

Самое сложное и опасное оружие – гранатомет.

30-километровый марш-бросок, прыжки с парашютом, полоса препятствий под пулями, 100-метровая водная преграда и рукопашный бой.

Последний удар, и Евгений становится первым курсантом, вошедшим в «элиту», награжденных таким знаком.

Евгений:

Я рад, что вступил в эту лигу людей, которые носят этот значок. Очень рад.

Выстояли по истине «универсальные» солдаты. Из 31 претендента до бойцовского финала дошли лишь шесть человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Денисенко, заместитель командующего Силами специальных операций Республики Беларусь:

Мы ушли от проверки только физической подготовки. Физическую подготовку мы проверяем в ходе занятий. Здесь идет комплекс мероприятий, проверка происходит для того, чтобы выявить способность военнослужащего мыслить, принимать адекватные решения в условиях, когда он четыре дня находится под постоянным воздействием.

Систему подготовки военнослужащих сил специальных операций в Беларуси члены постоянного комитета ОДКБ оценили на высший балл. Некоторые элементы, возможно, порекомендуют перенять подразделениям и других государств военно-политического союза.