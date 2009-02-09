Представители научных, промышленных и медицинских кругов Беларуси удостоены госнаград

Соответствующие документы подписал глава государства. Среди награжденцев ученые-практики – за внедрение результатов научных исследований в производство, подготовку научных кадров. Отмечены также заслуженные люди страны за значительные достижения в профессиональной деятельности и большой личный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов, заслуги в развитии сельского хозяйства, физической культуры и спорта, а также за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей.