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Представители научных, промышленных и медицинских кругов Беларуси удостоены госнаград

09 февраля 2009 17:46
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Соответствующие документы подписал глава государства. Среди награжденцев ученые-практики – за внедрение результатов научных исследований в производство, подготовку научных кадров. Отмечены также заслуженные люди страны за значительные достижения в профессиональной деятельности и большой личный вклад в строительство и ввод в эксплуатацию социально значимых объектов, заслуги в развитии сельского хозяйства, физической культуры и спорта, а также за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей.
# общество

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