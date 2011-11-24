Представители Мингорисполкома встретились с предпринимателями Червенского рынка

Новости Беларуси, Минск. 1 января на его месте начнется строительство многофункционального торгового комплекса. Руководство города предложило «ипэшникам» альтернативу для сохранения и даже расширения бизнеса.

В частности, предпринимателям предоставится возможность на льготных условиях перенести свои торговые места на другие столичные рынки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Подберезный, директор торгового дома:

Мы готовы предложить предпринимателям Червенского рынка переехать к нам. Мы сможем принять всех желающих на любых условиях: люди могут переехать на нашу площадку со своими павильонами, есть площадка, которую мы готовы предоставить для строительства новых павильонов.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы предлагаем предпринимателями инвестировать в строительство нового рынка и стать собственниками торговых помещений. Площадка выделена на месте бывшего разворотного троллейбусного кольца на Маяковского. Место достаточно удобное, находящееся в том же районе и в непосредственной близости.