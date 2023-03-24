Представители МАРТ и Мингорисполкома. Руководство Минска чествовало лучших работников сферы торговли и услуг

Новости Беларуси. Более полусотни специалистов сферы торговли и услуг наградили в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности они получили от руководства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, Мингорисполкома, а также депутатского корпуса. В числе награжденных работники прачечных, химчисток, гостиниц, а также коммунальщики и озеленители. Отметим, 24 марта в Беларуси насчитывается порядка 40 тысяч объектов бытового обслуживания, четверть из них находится в Минске.

Алла Жуковская, директор предприятия по стирке и обработке белья: На предприятии работаю более 40 лет. Вначале мастер, затем начальник смены, потом начальник цеха. Постоянно в поиске чего-то, лучших путей решения, очень люблю свой коллектив. Люблю работать над тем, чтобы приносить пользу людям.

Елена Соколова, начальник отдела сети гостиниц и ресторанов: Я работаю в отделе маркетинга и продаж, соответственно, наша основная задача – создать продукт, который будет интересен нашему гостю, привлечь гостя и удержать.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сфера торговли и услуг в Минске за прошлый год показала хорошую динамику. И мы понимаем, что в этом году у нас нет сомнений, что мы будем прирастать в объеме оказанных услуг. Мы это видим по нашим показателям по работе наших отелей в Минске, по наполнению.

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ ежегодно отмечают в четвертое воскресенье марта. Отметим, всего в этой сфере в столице трудится свыше 15 тысяч человек.