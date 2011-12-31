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Представители Гродненского облисполкома от имени Президента поздравляли воспитанников вспомогательной школы-интерната для детей сирот в деревне Поречье

31 декабря 2011 10:29
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Новости Беларуси, Поречье. Гости привезли сладости. В ответ ребята показали концертную программу и видеофильм о своем общем доме.

Марина Апон, директор Поречской государственной вспомогательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей:
Особенно сегодня у нас значимая елка. Дети очень рады, и вы сами это видите, и мы это ощущаем. Потому что к нам приехал из Минска Дед Мороз от самого Президента. Спасибо всем, кто оказывает помощь, кто участвует в этой акции.

Дети:
Понравились гости, подарки, представление, которое мы показывали. Было очень интересно, здорово, весело.

Эти подарки необыкновенные, очень нравятся.

# общество

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