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Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости

06 января 2023 13:21
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Новости Беларуси. Дворец Независимости 6 января наполнился атмосферой волшебства. Любимые с детства персонажи и, конечно, нарядная елка собрали в главном зале торжественных церемоний несколько сотен ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди маленьких гостей были и представители белорусской диаспоры из Литвы.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-1

Больше всего мальчикам и девочкам понравилось театрализованное представление, общение с ростовыми куклами и различные мастер-классы. Вместе со сказочными персонажами ребята окунулись в зимнюю сказку и еще раз убедились, что даже в самых сложных жизненных ситуациях их обязательно поддержат и помогут.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-4

Приехал я, соответственно, из Литвы со своей семьей. Впечатления в целом хорошие. Довольно шумно, весело, много аниматоров. В Беларусь я приехал впервые. Даже не предполагал, что когда-нибудь сюда попаду. Впечатлила величина данного Дворца, как выглядит все вокруг.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-7

Тут весело, красиво, хорошая атмосфера. Я вообще и раньше с самого начала, когда еще не был здесь первый раз, мечтал здесь побывать.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-10

Тут можно рисовать, делать татуировки, аквагрим, маски. Мне очень нравится. Я езжу сюда с подругой всегда. Мне еще понравилась Снегурочка. Она везде помогала Деду Морозу и хотела все сделать хорошо.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-13

Впечатления очень даже, веселое настроение, все нравится, музыка громкая. Весело все. Представление само веселое, хорошие люди. В этом году я бы хотел пожелать своим сверстникам побольше счастья, хороших эмоций.
– Хорошего настроения.
Здоровья, естественно, успехов. Чтобы себя хорошо вели, слушались родителей и учились на отлично.
– Хотелось бы еще добавить, чтобы сверстники наши были дружнее.

Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости-16

Традиционно участникам новогоднего праздника вручили подарки от Президента Беларуси. Помимо классического набора конфет, каждому – вязаную шапочку и шарф, рюкзак, а еще сок и мед с подворья главы государства.

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# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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