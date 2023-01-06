Представители белорусской диаспоры из Литвы приехали на новогодний праздник во Дворец Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости 6 января наполнился атмосферой волшебства. Любимые с детства персонажи и, конечно, нарядная елка собрали в главном зале торжественных церемоний несколько сотен ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди маленьких гостей были и представители белорусской диаспоры из Литвы.

Больше всего мальчикам и девочкам понравилось театрализованное представление, общение с ростовыми куклами и различные мастер-классы. Вместе со сказочными персонажами ребята окунулись в зимнюю сказку и еще раз убедились, что даже в самых сложных жизненных ситуациях их обязательно поддержат и помогут.

Приехал я, соответственно, из Литвы со своей семьей. Впечатления в целом хорошие. Довольно шумно, весело, много аниматоров. В Беларусь я приехал впервые. Даже не предполагал, что когда-нибудь сюда попаду. Впечатлила величина данного Дворца, как выглядит все вокруг.

Тут весело, красиво, хорошая атмосфера. Я вообще и раньше с самого начала, когда еще не был здесь первый раз, мечтал здесь побывать.

Тут можно рисовать, делать татуировки, аквагрим, маски. Мне очень нравится. Я езжу сюда с подругой всегда. Мне еще понравилась Снегурочка. Она везде помогала Деду Морозу и хотела все сделать хорошо.

– Впечатления очень даже, веселое настроение, все нравится, музыка громкая. Весело все. Представление само веселое, хорошие люди. В этом году я бы хотел пожелать своим сверстникам побольше счастья, хороших эмоций.

– Хорошего настроения.

– Здоровья, естественно, успехов. Чтобы себя хорошо вели, слушались родителей и учились на отлично.

– Хотелось бы еще добавить, чтобы сверстники наши были дружнее.