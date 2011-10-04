Представителей крупнейших компаний объединит в Минске международная специализированная выставка «Транспорт и логистика-2011»

В Беларусь приехали специалисты из России, Украины, Казахстана, Литвы, Латвии, Чехии, Австрии, Германии и Швеции.

На форуме представят все виды современных транспортных систем и оборудования, технологии и технику, услуги по перевозке грузов и пассажиров. Белоруские транспортники кроме индивидуальных стендов компаний представят коллективные стенды.

А завтра отрывается очередной Белорусский транспортный конгресс, где будут представлены мировые тенденции в этой сфере, а также опыт создания современных логистических центров и технологии привлечения международных грузопотоков.

Этой же теме сегодня будет посвящен очередной День немецкой экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске находятся представители деловых кругов Германии. Гости изучают возможности белорусской экономики и знакомятся с потенциальными партнерами.