Представителей крупнейших компаний объединит в Минске международная специализированная выставка «Транспорт и логистика-2011»

На форуме представят все виды современных транспортных систем и оборудования, технологии и технику, услуги по перевозке грузов и пассажиров. Белоруские транспортники кроме индивидуальных стендов компаний представят коллективные стенды.
А завтра отрывается очередной Белорусский транспортный конгресс, где будут представлены мировые тенденции в этой сфере, а также опыт создания современных логистических центров и технологии привлечения международных грузопотоков.
Этой же теме сегодня будет посвящен очередной День немецкой экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В Минске находятся представители деловых кругов Германии. Гости изучают возможности белорусской экономики и знакомятся с потенциальными партнерами.