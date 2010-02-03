Представитель МВД рассказал о подразделении «К» и о людях, которые там работают

Заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства внутренних дел Игорь Пармон рассказывает о технологии борьбы с киберпреступниками.

— Расскажите, пожалуйста, о подразделении «К» и о людях, которые там работают.

— Наше подразделение создано в 2001 году, но это не значит, что раньше белорусская милиция не противодействовала компьютерной преступности. Большую часть значимых уголовных дел расследуют два специалиста, когда технический сотрудник вместе с юристом, то есть оперативным работником, обрабатывают какую-то информацию касательно преступления. Юрист выясняет, каким образом нужно проводить мероприятия, а технический специалист реализует его решение на компьютере.

— Интернет не только предоставляет нам много возможностей, но и порождает массу проблем. С развитием Интернета значительно увеличилось и количество киберпреступлений. Как эта проблема решается?

— В связи с тем, что в Беларуси много хорошо подготовленных кадров, которые умеют выявлять преступления, в последнее время количество раскрытых преступлений растет.

— Хватает ли вам сил и средств, помогает ли законодательная база в борьбе с киберпреступностью?

— Сегодня штатная численность позволяет успешно противодействовать киберпреступности. Что касается законодательства, с нашим участием принимались поправки в Уголовный кодекс, а также в другие законодательные акты.

— По роду службы вам приходиться общаться с хакерами. Нарисуйте в общих чертах социальный портрет хакера.

— Статистика показывает, что самые значимые преступления совершают, в основном, люди до 30 лет.

Хочу заметить, что первоначально слово «хакер» не обозначало человека, совершающего противоправные действия. Это был высококвалифицированный специалист. Но так повелось, что сначала за рубежом, а потом и у нас, в Беларуси, слово «хакер» приобрело негативный смысл.

— Существуют ли у нас организованные группировки хакеров?

— Если говорить о хакерах в известном смысле этого слова, то таких группировок достаточно много. Люди группируются по интересам, отдыхают вместе, осуществляют какие-то разработки. Что касается преступников, то у них чисто потребительское отношение не только ко всему обществу, но и к друзьям, поэтому киберпреступники редко группируются.

— Игорь Олегович, сколько времени вы проводите в Интернете?

— Специально я не слежу, сколько времени в сутки я провожу в глобальной сети. Основной вид моей деятельности связан с Интернетом, поэтому достаточно часто и много.