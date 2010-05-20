Председателем Гродненского облисполкома назначен Семен Шапиро, председателем Миноблисполкома - Борис Батура

Президент Беларуси сегодня принял ряд важных кадровых решений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко назначил председателем Гродненского облисполкома Семена Шапиро, освободив его от должности министра сельского хозяйства и продовольствия. Главой Минсельхозпрода стал Михаил Русый — председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию.

Президент также назначил Бориса Батуру председателем Минского облисполкома и дал согласие на назначение Валерия Иванова первым заместителем председателя Миноблисполкома. Леонид Крупец освобожден от должности председателя в связи с переходом на другую работу.

Кандидатуры Бориса Батуры и Семена Шапиро в установленном порядке внесены на утверждение областных Советов депутатов.

Отметим, что Михаил Русый в последние годы возглавлял комиссии Палаты представителей.

У нового председателя Минского облисполкома Бориса Батуры тоже есть опыт парламентской работы. Последние два года он руководил Верхней палатой Республики Беларусь.

Впрочем, и кресло губернатора ему хорошо знакомо. Восемь лет Борис Батура возглавлял Могилёвскую область. Родом опытный управленец из Гродненщины. Здесь он начинал карьеру на предприятиях ЖКХ. В этой отрасти дослужился до должности министра. Жилищно-коммунальным хозяйством республики он руководил целых девять лет, заняв в 1999 году должность вице-премьера.

Его новый коллега по губернаторскому посту Семён Шапиро — тоже опытный хозяйственник, при этом с научными регалиями.

49-летний доктор экономических наук и профессор теперь возглавит Гродненский регион. Начинал путь по служебной лестнице Семён Шапиро с должности главного экономиста одного из совхозов Дзержинского района. В 90-е он уже руководил крупным колхозом, а в 2004 возглавил знаменитый «Агрокомбинат "Дзержинский"». Последняя в послужном списке — должность министра сельского хозяйства.