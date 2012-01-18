Председатель Миноблисполкома Борис Батура встретился с жителями поселка Гатово

Во время приема речь шла о развитии инфраструктуры в поселке. В частности, строительстве детской площадки на пустующей территории. И уже к концу года в Гатово возведут детский городок.



Были озвучены и некоторые бытовые проблемы, в частности, отсутствие освещения на улицах и антисанитарное состояние подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Борис Батура поручил в течение полугода создать в поселке сельский совет. Это поможет решать многие вопросы на местах.



Алла Смовж, жительница поселка Гатово:

У нас создан кооператив и он не строится на данный момент. Я обращалась к Борису Васильеву с просьбой помочь в сложившейся ситуации и как-то отрегулировать этот вопрос. Я думаю, что данная встреча принесет какие-то положительные плоды.