Председатель Миноблисполкома Борис Батура пообещал решить проблему жилья погорельцев из Воложина

Жители столичного региона смогли пообщаться сегодня напрямую с губернатором.

За помощью к председателю Миноблисполкома обратились почти два десятка человек. В топ-листе по-прежнему, вопросы коммунального и дорожного хозяйства. Каждая третья жалоба по этой теме.

Кроме того, людей волнуют вопросы благоустройства и землепользования. Были и сугубо личные проблемы. Так, у многодетной семьи из Воложина после удара молнии сгорел дом. Перехать в другой населенный пункт семья не смогла, так как младшая дочь – инвалид, и ей постоянно нужна медицинская помощь. Проблему решили на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Варакса, жительница г.п. Ивенец Воложинского района:

Мы живем в съемной квартире, которая поставлена на продажу. В Любой момент мы можем оказаться на улице. Он (Батура) сказал, что выделит нам 250 млн рублей на покупку дома. Я, наверное, буду плакать от радости, если так получится.

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома:

Среди вопросов коммунального и дорожного хозяйства – это ремонт жилья. За 9 месяцев этого года 291 выездной прием состоялся. Обратилось к нашим руководителям более тысячи человек.