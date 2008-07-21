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Председатель Мингорисполкома поручил разработать концепцию строительства в Минске велодорожек и их обустройства

21 июля 2008 16:49
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По мнению Михаила Павлова, в городе есть много направлений, по которым бы можно было бы спроектировать и построить веломагистрали. Напомним, весной в Минске начато строительство велосипедной трассы протяженностью 27 километров. Она пройдет вдоль реки Свислочь через три района столицы – Партизанский, Первомайский и Ленинский. Сдать в эксплуатацию велотрассу планируется до конца года. Со временем она "обрастет" социальной инфраструктурой: на каждом пятом километре намечено обустроить площадки для отдыха с пунктами проката велосипедов, точками общепита, мастерскими по ремонту спортоборудования. Вся велодорожка будет освещена, что даст возможность использовать ее практически круглые сутки. Эта велотрасса станет началом целого проекта.
# общество

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