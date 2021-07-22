Председатель Конституционной комиссии: цель изменений – в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан

Новости Беларуси. Сохранение президентской формы правления, увеличение срока полномочий парламента, повышение роли партий в избирательном процессе. Предложения по изменению Конституции Беларуси 22 июля будут направлены главе государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Конституционная комиссия подвела итоги проделанной работы по изменению Основного закона. В конечном итоге предлагается внести изменения в целый ряд статей. Так, одной из важнейших новелл, помимо перераспределения полномочий Президента и парламента, станет создание нового правозащитного института – уполномоченного по правам человека. Он будет выступать дополнительной гарантией защиты прав и свобод. Отдельное внимание поддержке многодетных семей, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Также обновленный свод законов предполагает придание Всебелорусскому народному собранию конституционного статуса.

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:

По результатам деятельности Конституционной комиссии за прошедший период был выработан ряд предложений по всем разделам, главам Конституции, в том числе по преамбуле. Всего изменения затронули в той или иной степени 59 статей Конституции. Вводится 16 новых статей, две нормы Конституции предлагается исключить. Цель всех изменений заключается в укреплении взаимодействия государства, общества и граждан, повышении эффективности деятельности системы государственной власти, усилении защиты конституционных прав и свобод граждан. Петр Миклашевич: задача состоит в том, чтобы ВНС играло определённую стабилизирующую роль