Председатель Госпогранкомитета: Белорусам выдают шенгенские визы чаще, чем гражданам любой страны СНГ

Об этом заявил председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский. Сегодня у каждого двадцатого жителя нашей страны есть возможность въезда в Евросоюз.

К примеру, в Украине такого человека найти в два раза сложнее. Это говорит об открытости страны в целом, подытожил глава ведомства.

Игорь Рачковский привел еще один факт: со дня на день будет подписано соглашение о малом приграничном движении с Литвой. Больше года этот документ оставался в статусе проекта. С его помощью жители 50-километровой зоны приграничья смогут посещать соседнюю страну по упрощенному режиму. Скажется это и на экспорте туристических услуг.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С Польшей и Латвией подписано соглашение о малом приграничном движении, с Литвой оно будет подписано практически со дня на день, решены все спорные вопросы. Достаточно избитая и тяжелая тема, волновались многие. Почему волновались: самая большая граница из стран Европейского союза — с Литвой.