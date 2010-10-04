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Председатель Госпогранкомитета: Белорусам выдают шенгенские визы чаще, чем гражданам любой страны СНГ

04 октября 2010 11:18
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Об этом заявил председатель Госпогранкомитета Игорь Рачковский. Сегодня у каждого двадцатого жителя нашей страны есть возможность въезда в Евросоюз.

К примеру, в Украине такого человека найти в два раза сложнее. Это говорит об открытости страны в целом, подытожил глава ведомства.

Игорь Рачковский привел еще один факт: со дня на день будет подписано соглашение о малом приграничном движении с Литвой. Больше года этот документ оставался в статусе проекта. С его помощью жители 50-километровой зоны приграничья смогут посещать соседнюю страну по упрощенному режиму. Скажется это и на экспорте туристических услуг.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
С Польшей и Латвией подписано соглашение о малом приграничном движении, с Литвой оно будет подписано практически со дня на день, решены все спорные вопросы. Достаточно избитая и тяжелая тема, волновались многие. Почему волновались: самая большая граница из стран Европейского союза — с Литвой.

# общество

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