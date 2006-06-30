Председатель Федерации профсоюзов Беларуси вручил дипломы выпускникам юрфака

Повышение уровня доходов и улучшение качества жизни граждан Беларуси делает профессию юриста востребованной. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик 29 июня на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам юридического факультета Международного института трудовых и социальных отношений.Данный вуз существует уже четырнадцать лет. За это время его окончили пять тысяч студентов. Все они успешно работают на предприятиях города. Ректор института Валерий Толкачев уверен, что за своих нынешних выпускников юридического факультета краснеть не придется. Вручение дипломов выпускникам юридического факультета в зале Дворца федерации профсоюзов уже стало традицией. И не случайно. Во - первых, федерация является учредителем этого вуза, во-вторых , многие из бывших выпускников работают в сфере профсоюзного движения. <Профессия юриста сродни профессии врача. Их главная задача - помогать людям>, - отметил Леонид Козик. А чтобы выпускники не забыли об этом, вместе с диплом им вручили главный закон Беларуси - Конституцию.