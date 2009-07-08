Председать КНР отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» из-за погромов в Китае

Председатель КНР Ху Цзиньтао, находящийся с визитом в Италии, принял решение не участвовать в саммите "Большой восьмерки" (G8), который открывается 8 июля в городе Аквила, и вернуться в Китай.

Ожидается, что вместо главы государства Китай на встрече лидеров стран G8 представит опытный дипломат, член Госсовета Дай Бинго.

Причиной скорого отъезда Ху Цзиньтао из Италии стали массовые погромы в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района городе Урумчи, начавшиеся 5 июля.

Беспорядкам предшествовала драка в южнокитайской провинции Гуандун, в ходе которой погибли два уйгура. В результате погромов в Урумчи погибли не менее 156 человек, более 800 получили ранения. За участие в беспорядках задержанными оказались около полутора тысяч человек, сообщают информагентства.