Предприятиям Минской области передали около 100 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов

Пополнение автопарка для рекордного урожая! В канун Праздника Труда около 100 зерно- и кормоуборочных комбайнов «Гомсельмаш» торжественно передали сельхозпредприятиям Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии получили ключи от энергонасыщенных машин, которые уже зарекомендовали себя в работе на полях. Комбайны мощные и высокопроизводительные с умной системой автопилота и точного земледелия. Это позволяет выполнять работы эффективно и без потерь. Уже этим летом новая уборочная техника присоединится к масштабному сбору урожая.

Дмитрий Афанасьев, первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш»: Все машины каждый год обновляются. И вот здесь все машины уже с новыми кабинами, с новыми двигателями, реверсивный вентилятор, централизованная система смазки, чтобы они не лазили каждый день, по два часа не мазали. Порядка 25% всех закупок идут именно по флагманским машинам. Здесь присутствует флагманская кормоуборочная машина FS650.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: Мы уже начали подготовку к уборочной кампании. В ней будет задействовано свыше 1 500 машин зерноуборочных комбайнов и 700 комбайнов кормоуборочных. Мы понимаем, что технику надо обновлять, и пытаемся заниматься этим на системной основе.

После торжественной церемонии техника отправилась в автопарки хозяйств. Возглавили колонну комбайны, за штурвалом которых женщины. Они наравне с мужчинами управляют сложными машинами и показывают высокие результаты. Техника украшена логотипом Года белорусской женщины. Это знак уважения представительницам прекрасного пола, которые вносят вклад в продовольственную безопасность страны.

Марина Пенязь, механизатор сельхозпредприятия «Весейский Покров» (Слуцкий район):

Мне действительно это нравится, это приносит какое-то удовлетворение внутри себя, так как ты понимаешь, что вносишь вклад в каравай страны. И немного помогаешь старшему поколению, показываешь тем самым молодому, подрастающему поколению, как это важно, не оставаться в стороне и оказывать помощь.

С такой техникой продовольственная безопасность будет обеспечена. Предстоит задача преодолеть прошлогодний рубеж. Аграрии Минщины внесли самый большой вклад в хлебный каравай страны, а это почти 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна.