Предприимчивый минчанин выручил на спекуляции валютой более 100 миллионов рублей

51-летний неработающий минчанин предлагал услуги по купле-продаже валюты через Интернет. Речь шла только о крупных сделках. Предполагаемый доход мужчины составил 100 миллионов рублей.

Схема была проста: покупатели находились через Интернет, встреча назначалась в городе. Немного конспирации и обмен прямо в салоне автомобиля. Во время последней сделки с поличным дельца и задержали оперативники.

Это стало итогом не одного дня совместной работы экономической и финансовой минской милиции. Слежка за подозреваемым велась больше недели. Задерживали в классике жанра – со спецназом при поддержке ГАИ. Мужчина, как выяснилось, специализировался исключительно на крупных сделках. И уже собрана доказательная база по 10 таким фактам.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

Был задержан 51-летний неработающий житель нашей столицы, у которого было обнаружено свыше 2 тысяч долларов США, 550 евро, более 320 тысяч российских рублей и 80 миллионов белорусских рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная предпринимательская деятельность» с максимальным сроком до 5 лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Тарасевич, следователь УДФР КГК по Минской области и городу Минску:

У него не разовая сделка, чтобы привлекать его к административной ответственности, а систематические сделки, разные курсы, извлечение дохода из этой незаконной деятельности. Поэтому только к уголовной ответственности.

Оперативники напоминают: купля-продажа валюты с рук незаконна. К тому же, участились случаи продажи фальшивок. И, кстати, ответственность несут не только валютчики, но и те, кто пользуется их услугами.