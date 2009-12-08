Предприимчивые минчане продавали автомобили, взятые в аренду

Иномарки брали напрокат, а потенциальным покупателям вместо настоящих документов рассказывали драматичные, но очень убедительные легенды.

На свое дебютное дело любители чужих авто отправлялись как заправские автолюбители. Завели идею, продумали первую передачу документов, нажали на газ – и бизнес тут же пошел на разгон.

Вначале молодые люди хотели прокатиться, но потом попытались прокатить всех, кроме себя. Двое друзей взяли авто напрокат, но очень быстро решили не просто не возвращать, а продать иномарку. Причем в технике обмана не изобретали колесо. Для прикрытия аренду проплатили еще за месяц. А покупателю еще и поплакались: дескать, машина оформлена на отца, а тот, как назло, за границей. Но скоро вернется. Учитывая такие нестыковки, любезно согласились отдать вполне солидного «немца» всего за 2,5 тысячи долларов.

Душещипательной легенде о родственнике в дальнем зарубежье попытались снова показать зеленый свет. Но дубль-два сработал лишь отчасти. Уже состоявшийся покупатель решил дотошно проинспектировать бардачок. Там-то и обнаружился настоящий бардак с документами. Липовые продавцы, видимо, на радостях, забыли в машине договор о прокате автомобиля. Но новоявленный владелец отдавать в аренду свои деньги совсем не планировал. Позвонил аферистам, потом в агентство проката, а потом и в милицию.

На допросе лже-перекупщики, а в жизни – начинающие программисты – честно раскрыли не виртуальную, а вполне реальную схему. Они хотели вложить темные деньги в бизнес, а после получения прибыли честно вернуть все долги. Но получилось, что за те неполные три тысячи долларов, которые двум товарищам все-таки удалось нелегально заработать, они могут получить десять лет лишения свободы. И эти цифры точно не поделят на двоих.