Предписания МЧС по обеспечению безопасности сооружений выполняются не в полной мере

К такому выводу пришли сегодня участники республиканского совещания руководящего состава государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В прошлом году органами государственного пожарного надзора МЧС вынесены постановления о приостановке эксплуатации более 2,5 тысяч объектов. Лишь 605 из них устранили выявленные нарушения. Остальные - продолжают работу с нарушениями правил пожарной безопасности. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Воложинском районе. Здесь вынесено 77 постановлений о запрете эксплуатации объектов. В частности, речь идет о 3 больницах, 8 детских садах и автозаправочных станциях. На 67 объектах так и не были устранены недостатки.