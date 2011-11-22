Предновогодние ярмарки подарят минчанам скидки до 40%

Площадка у Дворца спорта порадует дегустациями фирменных деликатесов от столичных кулинаров, рыбным и мясным изобилием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А праздничную нотку в районную торговлю внесут подарки и сувениры на любой вкус.
Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:
До 14 января еженедельно, по выходным дням, возле Дворца спорта, а также на площадках, которые определены районными администрациями, будут проводиться такие ярмарки.
Проезжают производители по областям. Очень хорошая цена, очень хороший ассортимент, качественная продукция.