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Предновогодние ярмарки подарят минчанам скидки до 40%

22 ноября 2011 18:42
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Новости Беларуси, Минск. Сезон праздничных распродаж откроется уже в следующие выходные и удивит покупателей не только эксклюзивными презентациями, но и широким ассортиментом.

Площадка у Дворца спорта порадует дегустациями фирменных деликатесов от столичных кулинаров, рыбным и мясным изобилием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А праздничную нотку в районную  торговлю  внесут подарки и сувениры на любой вкус.  

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:
До 14 января еженедельно, по выходным дням, возле Дворца спорта, а также на площадках, которые определены районными администрациями, будут проводиться такие ярмарки.
Проезжают производители по областям. Очень хорошая цена, очень хороший ассортимент, качественная продукция.

# общество

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