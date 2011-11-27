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Предновогодние распродажи в Минске: 50 видов декоративных елей, хрустальные и фарфоровые драконы и скидки до 40%

27 ноября 2011 13:11
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Новости Беларуси, Минск. К праздничному марафону подключается все больше магазинов. Скидки и заманчивые акции предлагают универмаги в борьбе за внимание покупателя. В продаже уже появились не только елочные шары, гирлянды, мишура и прочие праздничные атрибуты, но и новогодние костюмы и ели.

Проверенный ход, когда встречают по одежке – «Увидел. Пришел. Купил» – всегда приносит 100-процентный доход. Потому на витрине каждый раз эксклюзив, продуманный до мелочей и сделанный своими руками.

Витрина

Хоть хвоей здесь пока не пахнет, искусственные красавицы уже заблаговременно напоминают о празднике. Всего на торговых «опушках» Минска – 50 видов декоративных елей. От нескольких сантиметров до 3 метров. Цены – от 20 тысяч до чуть больше миллиона.

Искусственные ели

Искусственные ели

Покупатели:
Мы вообще из Бреста. Здесь большой выбор, интереснее.

Продавщица:
Это хрустальные дракончики, а здесь – фарфоровые. Все наши, белорусские.

Драконы

Конкуренцию армии китайских драконов (кстати, это символ 2012-го) в этом году составляют белорусские собратья. Они и дешевле, и миловиднее. К слову, белорусские мастера сувенирных дел вовремя мобилизовались и дали достойный ответ статуэткам «Made in China».

Драконы

Драконы

Драконы

Хоть костюм «Снежинки» всегда актуален, но в этом году хит продаж все же – дракоша.

Карнавальный костюм

100 видов карнавальных костюмов с широким диапазоном цен: от 50 до 170 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавальные костюмы

Приятные бонусы, весомые скидки от 10% до 40%, рекламные акции, розыгрыши. И это повсеместно. В пиаре все средства хороши. После такого шопинга и настроение становится праздничным.

Акция

Алексей Сокол, заместитель директора универмага:
Покупателям предлагается широкий ассортимент товара по доступным ценам, по разным ценовым категориям. Покупатель имеет достаточный выбор. В зависимости от того, что хотят люди купить: начиная от чулочно-носочных изделий и заканчивая бытовой техникой.

Покупатель:
В преддверии Нового года все магазины делают очень большие скидки, поэтому ходим, покупаем.

Предновогодняя распродажа

Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Если говорить о шампанском, то мы планируем за ноябрь-декабрь получить более двух миллионов бутылок этого новогоднего напитка. Планируем получить и реализовать населению более 500 тысяч новогодних баулов, кондитерских подарков для детей.

Предновогодняя распродажа

Предновогодняя распродажа

Предновогодняя распродажа

Предновогодние распродажи набирают обороты, к торговому марафону подключается все больше магазинов. В середине декабря откроются елочные базары.

# общество # Фотофакт

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