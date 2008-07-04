Празднования Дня Независимости проходят в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

Здесь развернулся настоящий театр боевых действий: реальные снаряды, танки Т-34, штурмовики.

На "Линии Сталина" сегодня полная мобилизация белорусских войск. Люди в комуфляже, переговоры по рации, красные телефоны, боевая техника. Это не учения, это игра в войну.



Празднования Дня Независимости официально продолжаться здесь завтра, пока же военные настраивают прицелы и прогоняют эпизоды. Кстати, программа традиционно насыщена: открывает праздник исторический театрализованный парада воинских формирований разных периодов истории белорусской армии.

Между историей и реальностью стираются грани. Настоящие взрывы, бомбы и пулеметные очереди. Реконструкция боевых действий опереации "Багратион" стала настоящей кульминацией праздника. Именно так освобождали Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в 44-ом.



Советские войска оказывают сопротивление. На подмогу русским офицерам приходят партизаны. Наталья Филиппенко единственная женщина на поле боевая подруга. В миру она – местный экскурсовод. Роль санитарки сыграна уже неоднократно. На ее счету около 15 подобных сражений.

В реконструкции операции "Багратион" играют сотни актеров, среди них и профессионалы, и военнослужащие, и жители соседних деревень. Для многих это не игра в "войнушку", а дань памяти. Офицеру Сергею Каныгину уже второй год приходиться играет роль командир отряда карателей. Но во имя бессмертия истории переборов все принципы он берет автомат и играет на бис.