Празднование Дня Победы будет организовано на 16-ти площадках белорусской столицы

Об этом сообщили в Мингорисполкоме.

Торжественное шествие ветеранов по проспекту Независимости начнётся в полдень. От Октябрьской до площади Победы в колонне пройдут высшие должностные лица страны, Герои Советского Союза, ветераны, а также представители республиканских органов госуправления. Те ветераны, которые по состоянию здоровья не смогут идти, поедут на 12-ти автомобилях. За шеренгами 24-метровую гирлянду из живых цветов традиционно понесут курсанты Минского авиационного колледжа. Затем пойдут воины-интернационалисты, представители Белорусского союза офицеров, администраций районов. Ветеранов по ходу шествия будут встречать дети и представители общественных организаций. На проезжей части проспекта Независимости выступят фольклорные и танцевальные коллективы. В целях безопасности все зрители шествия будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

Гуляния начнутся в районах сразу после завершения шествия. Концертные программы рассчитаны на вкусы и предпочтения разных поколений. Основными городскими площадками 9-го мая станут территории у Дворца культуры железнодорожников и у Комаровского рынка. Здесь минчан и гостей столицы порадует традиционный праздник фонтанов. Интересная программа ожидает и тех, кто придёт в парк Горького. В десять вечера в Брестской крепости, Минске и всех областных центрах грянет салют из 30-ти залпов. Накануне Дня Победы во Дворце Республики состоятся торжественное собрание и праздничный концерт. В некоторых районах Минска праздничные мероприятия продлятся и 10 мая.