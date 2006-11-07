Празднование 7 ноября в Беларуси. Хроника дня

Без лишней помпезности и громких лозунгов - таков нынешний масштаб мероприятий. В Бресте по главной улице разве что, без оркестра, праздничным шествием к памятнику Ленину проследовала небольшая колонна. Старшее поколение и представители компартии возложили цветы и провели небольшой митинг.

В Гродно день Октябрьской Революции отметили под проливным дождем. Место встречи - памятник вождю пролетариата. Непогода не помешала прийти сюда сотне человек. Ветераны Великой Отечественной войны, члены ПКБ, молодежь и даже представители творческой интеллигенции.

О Великой Октябрьской революции и завоёванной в 1917 году свободе, говорили 7 ноября в Витебске и Гомеле. Место встречи последователей революции неизменно одно - центральная площадь. В Могилеве отмечать праздник начали в 10 утра. Неравнодушные к памятной дате собрались у здания областного исполнительного комитета. Хотя и заявляли коммунисты Беларуси, что в возложении цветов примут участие до 300 человек, набралось лишь около сотни. Обошлись без митинга: организатор - Партия коммунистов Беларуси - разрешение на его проведение в горисполкоме решила не брать.

7 ноября в Минске на площади Независимости прошел митинг в честь Октябрьской революции. Более 400 членов Коммунистической партии Беларуси собрались, чтобы возложить цветы к памятнику Ленина. Отметить праздник в Минск приехали и гости из Санкт-Петербурга. Они пришли на площадь вместе со своими единомышленниками, возложили цветы и высказали свое глубокое желание объединения с белорусским народом. Большая часть присутствовавших на площади были люди преклонного возраста. Но флаги, транспаранты и портреты в их рядах несла и молодежь. Это - последователи коммунизма, те кому в будущем предстоит сохранить и донести до людей значимость революции.