Празднование 600-летия Грюнвальдской битвы в Беларуси соберет рыцарские клубы из Беларуси, Польши, Литвы и Чехии

Центральным местом праздника средневековой культуры 26 и 27 июня станет Новогрудок.

Программа запланирована обширная. Ожидается, что у Новогрудского замка пройдет театрализованное шествие, гала-концерт, будут представлены быт и даже кухня белорусов средних веков. На праздник приглашены и зарубежные делегации.

Тадеуш Стружецкий, заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Вопрос проведения мероприятий, посвященных 600-летию Грюнвальдской битвы, согласован с коллегами из Польши, Литвы и Украины. На основные мероприятия празднования 600-летия Грюнвальдской битвы, которые пройдут в Новогрудке 26 и 27 июня, приедет министр культуры Польши . Мы надеемся, что и наша делегация будет приглашена на мероприятия, которые пройдут на Грюнвальдском поле — 15 июля.