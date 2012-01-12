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Празднование 130-летия со дня рождения Янки Купалы откроет презентация автографов народного поэта

12 января 2012 05:50
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Коллекция представляет собой уникальный пример творческой лаборатории великого классика белорусской литературы и относится к разряду уникальных культурных ценностей.

Среди них есть настоящие раритеты: рукописный сборник «Шляхам жыцця», автографы поэм «Сон на кургане» и «Бандароўна», комедии «Паўлинка», ранние стихи поэта на белорусском и польском языках, личные письма и записи.

К юбилею классика в столичных школах объявлен конкурс для юных авторов. Самые талантливые будут опубликованы в первом номере нового журнала «Маладзік», а некоторые даже получат право на издание собственной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

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