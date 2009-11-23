Праздник живота в Минске

В столице стартует первый латиноамериканский гастрономический фестиваль.

Если восток — дело тонкое, то Латинская Америка — вопрос еще более тонкий. Алексис Коберник почему-то представляется Березовским, реже Игорем. Он — помощник посла Венесуэлы в Беларуси и профессиональный повар в одном лице. Дипломат взял на себя организацию первого Карибского гастрономического фестиваля в Минске, он же взялся и за разделочный нож, чтобы совершить здесь революцию вкуса.

Бульбаш скажет: мол, вся она одинаковая, эта латиноамериканская кухня. На самом деле в кубинской много специй, венесуэльская помягче, хотя свою перчинку в национальные традиции в свое время им подсыпали аборигены и испанцы, перуанская уж очень острая на язык.

В течение этой недели латиноамериканские повара дадут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, за это же время наверняка освоят наши блины и драники. Ведь учиться готовить по кулинарным сборникам — то же, что осваивать танцы по книгам.