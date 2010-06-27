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Праздник в минском парке Горького по случаю Дня молодежи

27 июня 2010 14:26
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В республике сегодня около 2,5 млн. молодых людей. Молодежная политика — одно из приоритетных направлений деятельности государства. Только за последние несколько лет в этой сфере реализовано множество программ и проектов.

Праздник энергии и задора развернулся сегодня во всех уголках страны. А в столичном парке Горького он превратился в настоящий фестиваль творчества, вдохновения и романтики.

Виталий Брель, начальник отдела по делам молодежи Мингориспоклома:
Студенты — архитекторы, педагоги, медики, строители — показывают свое творчество на сцене: песни, танцы и даже экстремальные виды спорта. И самое интересное то, что мы прямо сейчас, с этой сцены, ведем трансляцию праздника в интернете.

Константин Галаев, поэт:
Мне сегодня повезло вдвойне: я и читал стихи с этой сцены, и веду праздник, поднимаю людям настроение. День молодежи — отличный праздник. Все классно.

Молодых белорусов с одним из самых ярких праздников поздравил Президент Александр Лукашенко. «В наш техногенный век оставайтесь романтиками с добрым сердцем и открытой душой. Живите интересно и ярко. За вами будущее Беларуси. Любви вам, счастья и удачи!», — отмечено в послании главы государства.

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

В минском парке Горького День молодежи превратился в фестиваль творчества, вдохновения и романтики

# общество # Фотофакт

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