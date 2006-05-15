Праздник в Минске. Послесловие

Благодаря четкой работе милиции в День Государственного флага и Государственного герба серьезных происшествий не было. На улицы столицы вышли около 110 тысяч человек. Лишь трое граждан обратились за медицинской помощью.

И хотя все прошло штатно, столь массовые мероприятия у Дворца спорта больше не будут проводиться Так решили на оперативной планерке в Мингорисполкоме. Специалисты считают, что обеспечить безопасность в этом месте очень сложно. Октябрьская площадь также будет отныне закрыта для массовых гуляний. Исключение из правила предусмотрено лишь для проведения мероприятий государственного значения.

...Нетрезвых молодых людей вчера на праздник не пускали. Стражи порядка организовали специальные контрольно-пропускные пункты.

Столичные медики поддерживают милицию: граждане, закладывающие за воротник, доставляют им немало хлопот.

Кроме того, торговля пивом и слабоалкогольными напитками в киосках в вечернее время будет запрещена. Как считают стражи порядка, тогда и на улицах города станет спокойнее.