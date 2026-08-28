Праздник Успения: во всех православных храмах Беларуси проходят торжественные службы

Православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Праздничные богослужения проходят во всех храмах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Считается, что в этот день Дева Мария закончила свой земной путь и начала вечную жизнь на небесах. Согласно преданию, апостолы, которые проповедовали Евангелие в разных странах, чудесным образом перенеслись в Иерусалим, чтобы проститься с Богородицей и совершить ее погребение.
Протоиерей Дмитрий Хорошко, ключарь храма святого благоверного князя Александра Невского в Минске:
Образ жизни Божьей Матери, который она вела, и завершение ее жизненного пути как раз таки помогают нам глубже осознать нашу значимость и нашу роль вообще в жизни всего человеческого рода. Мы должны ей подражать, как подражали ей многие преподобные – и жены, и мужья – в ее благочестии, в ее молитве, в ее благотворительности, в заботе, в милосердии.
В народной традиции Успение связывали с окончанием жатвы: в этот день освящали хлеб из зерна нового урожая. А завтра, 29 августа, православные верующие будут отмечать еще один важный праздник – Третий, Хлебный или Ореховый Спас.