Праздник Успения: во всех православных храмах Беларуси проходят торжественные службы

Православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Праздничные богослужения проходят во всех храмах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что в этот день Дева Мария закончила свой земной путь и начала вечную жизнь на небесах. Согласно преданию, апостолы, которые проповедовали Евангелие в разных странах, чудесным образом перенеслись в Иерусалим, чтобы проститься с Богородицей и совершить ее погребение.