Праздник тяжелых моторов

15 сентября под Логойском состоялся финал соревнований по фигурному вождению среди водителей - дальнобойщиков.

11 команд со всей республики, 23 водителя, победителей региональных туров. Машина одна на всех, а мастерство у каждого свое. Элементы трассы сложные - тоннельные ворота, змейка, эстафета, бокс, колея и другие. И условия самые экстремальные - дождь льет не прекращаясь. 20-тонный автопоезд скользит по асфальту. Крепче держись за баранку шофер, снимая кольцо с крюка.

Александр уже как 10 лет связал свою жизнь с тяжелыми моторами. За эти годы в вождении автопоезда научился водить его легко, паркуясь тютелька в тютельку по правилам соревнований. Однако опыт не бывает лишним. Здесь, на дистанции, все как на ладони. Видны все промахи, но и мастерства не утаить.

Мастер-класс на этот раз показал водитель из Гродно. Дальнобойщик Валерий становится первым не впервые. Ему, как победителю в индивидуальном зачете вручили скутер. Валерий один из самых молодых водителей, но оказался самым опытным. Рецепт победы оказывается прост.