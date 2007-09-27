Праздник тех, кому не сидится дома

Всемирный день туризма в официальном реестре красных дней мировых календарей с 1980 года.

Обычно 27 сентября туристы уходят в походы, а те, кто работает в этой сфере - с особым тщанием те походы оформляют документально.

Беларусь - лакомый туристический кусочек. Наша республика на туристических картах уже давно не белое пятно. Беларусь привлекает гостей как страна, сохранившая нетронутую природу и уникальное историко-культурное наследие - огромные лесные массивы, которые называют "зеленым золотом", есть уникальные болота, которые называют "легкими Европы".

А главное - есть огромное желание не только сохранить свою природу, но и развить на ее базе соответствующую туристическую инфраструктуру. Въездной экологический и агротуризм - основные направления работы, в которой все методы хороши. Даже заимствование чужого опыта.

:Самый южный из литовских курортных городов - Друскининкай - очень яркий вариант организации жизни по принципу "все для туризма". Всего 16 тысяч жителей. Это даже меньше, чем средний белорусский районный центр. И каждый второй друскининкаец работает на гостей. Туризм в Беларуси в своем развитии стремится в этом же направлении. Только если здесь уже все сложилось, то мы пока заинтересовано берем пример.

Кемпинг там, где ходили поезда. Один из самых необычных друскининкайских туробъектов, а по совместительству туристический информационный центр организовали на месте, где раньше был вокзал. Теперь железнодорожный транспорт здесь не в фаворе, поэтому рельсы превратились в парковочные дорожки, зал ожидания - в кафе, а кассы - в офис.

Для любителей экзотики вигвам, а для жаждущих скорости - сотни метров извивающегося пластика. Огромный аквапарк с двумя десятками саун, пятью бассейнами и тоннами воды. В его строительство муниципалитет города вложил двадцать миллионов евро, а еще двадцать добавили инвесторы.

Аквапарк - как туристическая изюминка нового времени. В Минске совсем скоро обещают построить свою "конструкцию на воде", чтобы плавали и импортные туристы и местные.