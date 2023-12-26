Праздник «Купалье» в списке лауреатов премии Президента «За духовное возрождение». Как зарождался проект?

Кладезь белорусских традиций и любимый фестиваль лета. Культурно-туристический проект-праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») в списке лауреатов премий Президента «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 14 лет от рождения до расцвета фестиваля его бессменным организатором является Могилевский областной центр народного творчества. Креативному коллективу удается из года в год удивлять гостей новыми подходами и при этом сохранять самобытность. С теми, кто бережет нематериальные сокровища нации и передает их из поклонения в поколение, познакомились наши корреспонденты.

Любимый праздник лета – народный фестиваль «Купалье» в Александрии уже стал культурным брендом страны. Только в 2023 году берег Днепра собрал порядка 80 тысяч гостей. Его главная цель – объединять через созидание и напоминать нам о наших корнях. Сегодня мало кто вспомнит, что вырос фестиваль из местечкового праздника. И все эти годы его бессменным идейным вдохновителем был Могилевский областной народный центр творчества. Он задает тон празднику, дарит новые символы и проекты.

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы:

«Александрия» за эти годы выросла, потому что когда-то начиналась с 200 человек, сегодня это до 3 тысяч участников только на одной ярмарке, поэтому это, конечно, солидный праздник. К нам подключаются россияне, и буквально уже в этом году прошла «Александрия» с участием Союзного государства, где присутствовали более 20 регионов России.

В последние годы, какими бы хлебосольными ни были фудкорты и звездная сцена, на фестивале в Александрии гости, в том числе из-за рубежа, никогда не оставляют без внимания город мастеров, где представлены работы наших умельцев. Коридоры эпох, что из года в год прирастают новыми метрами, – заслуга областного центра народного творчества. Здесь не просто возрождают промыслы, но и передают секреты техники следующему поколению. Сегодня в списке порядка 20 направлений: от ткачества, вышивки, бондарства до росписи яиц воском. Среди новых – игрушки из натуральной ваты. Технику осваивает самый молодой мастер – 18-летняя Злата Воднева. К слову, такие новогодние игрушки переживают второе рождение и опять входят в моду.

Злата Воднева, методист Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы:

Хочется какого-то тепла, уюта, потому что дома и так минимализм, еще и елка – минимализм, все – минимализм. Все пластиковое, хочется чего-то домашнего, в детство окунуться. Какими еще умениями славятся белорусские мастера? Подробности в видеосюжете. В этом зале возрождают нематериальные ценности. Главная сцена – место, где народное творчество несут в массы, переживает настоящий ребрендинг. Еще недавно кулисы на веревках и скудное освещение уступили место новой автоматической конструкции с десятками рамп и LED-панелями. Для главного режиссера Зинаиды Билык такие перемены – ключ к новым возможностям.