Праздник хлеборобов собрал десятки гостей! Как прошли районные «Дажынкі» в агрогородке Лань?

В Беларуси завершается уборка зерновых. Минская область – лидер по намолоту. По данным Минсельхозпрода, аграрии региона собрали 2 миллиона 305 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 8,5 млн тонн зерна с учетом рапса

И пока в полях кипит работа, в Несвижском районе первыми в области официально подвели итоги уборочной. Главной площадкой чествования аграриев стал агрогородок Лань, где прошли районные «Дажынкі».