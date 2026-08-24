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Праздник хлеборобов собрал десятки гостей! Как прошли районные «Дажынкі» в агрогородке Лань?

24 августа 2026 15:22
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В Беларуси завершается уборка зерновых. Минская область – лидер по намолоту. По данным Минсельхозпрода, аграрии региона собрали 2 миллиона 305 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 8,5 млн тонн зерна с учетом рапса

И пока в полях кипит работа, в Несвижском районе первыми в области официально подвели итоги уборочной. Главной площадкой чествования аграриев стал агрогородок Лань, где прошли районные «Дажынкі».

На празднике хлеборобов побывала и наш корреспондент Татьяна Волынчик.

# Дожинки # Уборочная кампания

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