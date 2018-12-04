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Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

04 декабря 2018 19:54
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Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси-1

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси-3

Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями-пожарными посещают социальные учреждения и напоминают правила поведения в новогоднюю ночь, а также о том, как избежать несчастных случаев.

Проходит акция в четыре этапа, во время которых запланированы беседы, конкурсы, викторины, развлекательные программы и массовые мероприятия.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси-6

Особое внимание уделят и безопасности детей в период зимних каникул. К некоторым многодетным семьям даже смогут приехать Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи.

Акция будет проходить до 28 декабря.

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси-9

# Новый год # общество # Фотофакт

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