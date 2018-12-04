Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

Новости Беларуси. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС вместе с юными спасателями-пожарными посещают социальные учреждения и напоминают правила поведения в новогоднюю ночь, а также о том, как избежать несчастных случаев.

Проходит акция в четыре этапа, во время которых запланированы беседы, конкурсы, викторины, развлекательные программы и массовые мероприятия.