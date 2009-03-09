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Праздничным представлением накануне в Минске торжественно открылся Большой театр оперы и балета

09 марта 2009 08:55
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Национальный академический после трехлетней реконструкции принял первых зрителей. Обновленное здание поражает внутренним убранством и великолепием отделки – золотом, мрамором и гранитом.

Театр восстанавливали по архивным документам и фотографиям. Особая гордость – сцена. Ее технические возможности ставят наш театр оперы и балета в ряд лучших в Европе. Накануне Национальный академический  посетил Президент Александр Лукашенко. На культурно-архитектурную премьеру глава государства пригласил лучших женщин страны.

И сегодня гостьи разъезжаются по домам. Они увозят свои впечатления о Минске и его достопримечательностях. Представительницы прекрасной половины со всей Беларуси побывали в Национальной школе красоты, торговом центре "Столица". А первое представление в отреставрированном театре оперы и балета стало просто незабываемым.

# общество # Большой театр оперы и балета в Минске

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