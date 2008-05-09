Праздничные мероприятия прошли сегодня по всей Беларуси

В каждом регионе страны торжества с утра начались в самых знаковых, исторических местах.

Например, в Могилёве - это Буйничское поле. Во время войны на этом месте шли ожесточённые бои. Здесь бойцы Красной армии удерживали врага 28 дней. А легендарная "Брестская крепость-герой" – один из тех исторических памятников, где 9 мая проходит в особой атмосфере.



Центром торжеств в Бресте по-традиции стал мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Здесь на святой земле участники торжественного шествия возложили венки к Вечному огню и мемориальным плитам. Минутой молчания почтили память тех, кто ценою собственной жизни заплатил за Победу.

Уникальную возможность пообщаться он-лайн получили ветераны двух городов. Телемост виртуально соединил празднования на Поклонной горе в Москве и в Брестской крепости. Ветераны в режиме реального времени вспоминали военную молодость. Ярким аккордом празднования Дня Победы в Бресте станет артиллерийский салют.

В Гродно праздничные мероприятия были не менее насыщенными. Особенностью празднования стала областная акция "Знамёна победителей". Офицеры Западного оперативного командования вручили копии флага победы, молодым кадетам из 17 районов Гродненщины. Завершится сегодняшний день ещё одной акцией. Сотни тысяч гродненцев на главной площади города в унисон споют песню "День Победы".

В Витебске праздничные мероприятия были не менее яркими. Торжества прошли, хоть и традиционно, но с размахом. Впервые во главе шествия несли знамя Победы - копию официального символа победы советского народа в Великой отечественной войне. Сложно переоценить его значимость для ветеранов. И сейчас в городе продолжаются народные гулянья. С особым размахом празднования прошли в местном парке культуры. А в сквере на центральной площади можно было отведать армейской каши.

В Могилеве праздничные мероприятия начинались на мемориале Буйничское поле. Место прославленное. Писатель Константин Симонов, к примеру, даже завещал развеять свой прах над комплексом. Он присутствовал здесь во время героической обороны Могилёва в качестве корреспондента. Экспонатов на Буйничском поле, в общем-то, немного, но их уникальность недооценить нельзя. Здесь есть, например, трофейный танк, которых во всём мире осталось всего-то два экземпляра. После Буйничского поля события переместились в центр.

