Праздничное шествие более чем тысячи Дедов Морозов прошло в Минске

Возглавил его снеговик за рулём трактора «Беларусь». Собираться для торжественного шествия Деды Морозы со всех районов Минска начали за час до представления. Причём, именно здесь рушились все новогодние мифы, и о том, что снегурочки не мёрзнут, и о том, что Дед мороз – это дедушка снежной девочки.



Праздничный парад сегодня открыли рядовые Минской военной комендатуры. Новогодние аккорды звучали в такт солдатским «берцам». Более 1000 Дедушек Морозов и сказочных персонажей под всеобщее ликование промаршировали от Дворца спорта до Октябрьской площади. По дружной просьбе детей зажглась огнями главная ёлка столицы, и сезон новогодних праздников открылся. Соревнование Дедов Морозов по скоростной доставке новогодних подарков, театрализованное представление, яркая концертная программа. И в завершение – около двух тысяч бело-голубых шариков в небо – вместе с заветными желаниями.