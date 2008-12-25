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Праздничное шествие более чем тысячи Дедов Морозов прошло в Минске

25 декабря 2008 14:56
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Возглавил его снеговик за рулём трактора «Беларусь». Собираться для торжественного шествия Деды Морозы со всех районов Минска начали за час до представления. Причём, именно здесь рушились все новогодние мифы, и о том, что снегурочки не мёрзнут, и о том, что Дед мороз – это дедушка снежной девочки.

Праздничный парад сегодня открыли рядовые Минской военной комендатуры. Новогодние аккорды звучали в такт солдатским «берцам». Более 1000 Дедушек Морозов и сказочных персонажей под всеобщее ликование промаршировали от Дворца спорта до Октябрьской площади. По дружной просьбе детей зажглась огнями главная ёлка столицы, и сезон новогодних праздников открылся. Соревнование Дедов Морозов по скоростной доставке новогодних подарков, театрализованное представление, яркая концертная программа. И в завершение – около двух тысяч бело-голубых шариков в небо – вместе с заветными желаниями.
# общество

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