Праздничная программа, концерт и фейерверк: где в Минске встретить Новый год

Новости Беларуси. До Нового года остается чуть более суток. Минск стоит в пробках и в очередях за подарками к празднику. А праздник в этом году планируется с размахом. Уже завтра на площадке возле Дворца спорта начнется праздничная программа «Чудеса на Новый год», которая завершится уже в новом году в 4 утра.

Там же в половину второго прогремит самый большой в стране праздничный фейерверк. В воскресенье торжества продолжатся, так с 14 часов до 20 часов петь, танцевать и просто отдыхать можно будет на концерте «Здравствуй, Новый год».

Напомним, что во всех кинотеатрах Минска продолжается киноакция «Рождественская сказка». Массовые гуляния запланированы во всех районах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.