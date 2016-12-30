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Праздничная программа, концерт и фейерверк: где в Минске встретить Новый год

30 декабря 2016 19:29
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Новости Беларуси. До Нового года остается чуть более суток. Минск стоит в пробках и в очередях за подарками к празднику. А праздник в этом году планируется с размахом. Уже завтра на площадке возле Дворца спорта начнется праздничная программа «Чудеса на Новый год», которая завершится уже в новом году в 4 утра.

Там же в половину второго прогремит самый большой в стране праздничный фейерверк. В воскресенье торжества продолжатся, так с 14 часов до 20 часов петь, танцевать и просто отдыхать можно будет на концерте «Здравствуй, Новый год».

 Напомним, что во всех кинотеатрах Минска продолжается киноакция «Рождественская сказка». Массовые гуляния запланированы во всех районах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Новый год

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