Правовое регулирование создания электронных библиотек обсуждают специалисты в Минске

Республиканский семинар - одно из мероприятий по реализации Госпрограммы по охране интеллектуальной собственности на 2008-2010 годы. Его тема обусловлена разработкой новой редакции Закона Беларуси "Об авторском праве и смежных правах". В настоящее время библиотеки улучшают качество услуг, создают новые информационные продукты. Однако, не могут в полной мере применить передовые методы в силу ограничений в области охраны авторского и смежных прав. Участники форума определят новые подходы к законодательству в этой области.