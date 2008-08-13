Правовая культура белорусских СМИ за последние годы кардинально повысилась

Заявила первый заместитель министра информации республики Лилия Ананич сегодня в Минске.

Подтверждением тому - статистика. Так, в 2006 году было вынесено 102 предупреждения, в 2007 году - 86, а с начала текущего только 34. И в этом году только по одному СМИ принято решение о приостановлении деятельности.



При этом подобные решения принимаются лишь после многократных предупреждений о недопустимости нарушения действующего законодательства. В целом новая нормативная база для информационного пространства страны закреплена в законе Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Этот документ глава государства подписал 4 августа.



Также, Лилия Ананич сообщила о том, что закон о СМИ Беларуси устанавливает ограничение в 30% на участие иностранного капитала в уставных фондах организаций. Превышение этой нормы будет служить поводом для отказа в регистрации СМИ. Эта законодательная норма не будет распространяться на те СМИ, которые были зарегистрированы в Беларуси ранее и действуют в настоящее время.

Решение о законодательном утверждении ограничения на участие иностранного капитала в уставных фондах СМИ принималось после тщательного изучения международного законодательства и права применительной практики других стран мира. Кроме того, принятый новый закон, который вступит в силу в феврале 2009 года, распространяется лишь на интернет-версии зарегистрированных средств массовой информации.

