Правосудие должно быть максимально доступным, открытым и работать для народа

Эффективность правосудия - это стабильность в стране и обществе, об заявил сегодня Президент Беларуси, участвуя в совещании судей страны.

Там, где вершится правосудие, отметил глава государства, просчеты просто недопустимы. Факты судебного бюрократизма, взяточничества или грубые судебные ошибки подрывают доверие не только к суду, но и к государству в целом. Правосудие должно быть максимально доступным и открытым.



Такие встречи становятся регулярными. Буквально недавно глава государства провел совещание с представителями правоохранительных органов, и вот настал черёд судебной ветви власти. Но, как заметил Александр Лукашенко, оба случая не вызваны чем-то чрезвычайным. Обсуждение проблем идёт на фоне стабильной работы системы.

В малом зале Дворца Республики свободных мест сегодня не было. Такая встреча хорошая возможность не только обсудить, но и найти оперативное решение многих вопросов. А их, стоит отметить, немало. Уже с первых докладов стало понятно - разговор будет долгим и по существу. Так, председатель Верховного суда предложил ломать стереотипы в карательной практике, подход в выборе наказания должен быть избирательным

На совещании -- руководители не только, так называемых, высших эшелонов судебной власти, но и те, от кого зависит правильность решений ещё на местах. Именно к ним, а не к чиновникам, говорит Президент, нужно прислушиваться особенно. Так, председатель Коморовского районного суда Надежда Чмара подняла проблему отдельных моментов исполнения Дикрета о защите детей в неблагополучных семьях.

Говоря о судах в целом, глава государства, заметил , нашим судам сегодня удалось избежать политизации и коммерциализации. Решения принимаются на принципах законности, но это ещё не повод для успокоения. Во главе угла -- народный характер правосудия. Это значит, что все ветви власти должны внимательно относиться к нуждам простого гражданина. К сожалению, подчеркнул Президент, жалоб на волокиту ещё достаточно. Каждое четвёртое обращение в Администрацию в прошлом году касалось в частности, и работы судов.

Процессам дебюрократизации Александр Лукашенко уделил особое внимание. И в этом плане должна возрасти роль прокуратуры. Известны случаи, когда судьи по надуманным причинам отказывают в принятии заявлений. А каждое десятое обращение, связанное с гражданскими делами, признано необоснованным.

Немало критики прозвучало в адрес милиции и экспертов. Каждый срыв судебного процесса, подчеркнул Президент,это серьезный удар по авторитету не только правосудия, но и всей власти. Чем объяснить, когда в суде Фрунзенского района Минска откладывается столько же дел, сколько и в судах Бресткой и Гомельской областей вместе взятых. Причин этому сразу несколько. В частности, это нескоординированность работы.

Президент заострил внимание и на так называемом браке в работе. Прозвучала цифра - почти 600 человек понесли кару незаслуженно суровую. Есть факты необоснованного привлечения к ответственности. Как пример - дело, которое рассматривалось трижды судами Бресткой области, где трижды выносились обвинительные приговоры. И лишь спустя полтора года Верховный суд поставил точку и прекратил производство из-за недоказанности вины. Зачастую причиной таких ситуаций становиться не сложность дел, а элементарные ошибки судей.

Глава государства не обошел вниманием и дела о коррупционных преступлениях. К ним, заметил Президент, необходимо подходить более тщательно и аккуратно. Как правило, такие дела имеют общественный резонанс, <перегибание палки> здесь недопустимо. Генпрокурору, руководителям МВД, КГБ и Комитету госконтроля дано поручение навести здесь порядок. Непродуманных уголовных дел, наносящих удар по репутации предприятий быть не должно, но если виновен - отвечай.

Что касается экономики, то здесь прозвучало ещё два принципиальных момента: наведение правового порядка в экономике и контроль за умышленными банкротствами. Глава государства поручил правительству принять незамедлительные меры. Банкротство - не должно быть самоцелью.

Говоря о правосудии конституционном, Президент заявил, что планирует расширить его полномочия. В ближайшее время проекты правовых актов будут внесены в Палату представителей. От судей также ожидаются предложения, в частности, по контролю за судебной системой.

Одним из проблемных моментов современного правосудия Президент назвал и кадровую политику. Ещё месяц назад в Минске было 20 вакансий. По требованию - в течение двух недель они все были заполнены.

В целом, подвёл итог глава государства, сегодняшний разговор получился взаимополезный. В завершении, он пожелал всем успехов с напутствием, чтобы не отходили от профессиональной чести, судейского долга и ответственности перед народом. Александр Лукашенко также напомнил, что у Фемиды глаза закрыты на чины и звания, но не на судьбы людей.